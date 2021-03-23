«Интер Майами» объявил о подписании контракта с Гиббсом

Клуб МЛС «Интер Майами» сообщил о подписании контракта с защитником Кираном Гиббсом, соглашение вступит в силу летом 2021 года.
Контракт Гиббса с «Интер Майами» будет рассчитан до 31 декабря 2023 года, сообщает официальный сайт флоридской команды.
Англичанин присоединится к американскому клубу на правах свободного агента летом этого года, когда истечет контракт с «Вест Бромвичем».
Примечательно, что одним из владельцев «Интера» является бывший футболист Дэвид Бекхэм.
В нынешнем сезоне Гиббс провел всего 10 матчей в АПЛ и потерял место в основном составе.