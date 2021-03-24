Куман останется в «Барселоне»

Как сообщает «Sport.es», между Куманом и президентом клуба Жоаном Лапортой состоялась встреча, на которой стороны обсудили будущий контракт. Руководство каталонцев довольно работой тренера.

Также обсуждались возможные трансферы Мемфиса Депая, Эрика Гарсии и Жоржиньо Вейналдума. Кроме того, был затронут вопрос продления соглашения с Лионелем Месси.

Напомним, 58-летний голландец возглавляет «Барселону» с августа 2020 года.

В текущем чемпионате Испании «сине-гранатовые» занимают второе место с 62-я очками после 28-и матчей.