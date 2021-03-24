Станислав Черчесов: Хотел видеть молодого Модрича в «Спартаке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о том, как полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич мог перейти к красно-белым в бытность его наставником клуба.

«В свое время я привел в «Спартак» Стипе Плетикосу. Хотел видеть еще и молодого Модрича. К сожалению, не удалось. Его карьера заслуживает большого уважения. Модрич продолжает выступать за сильнейший европейский клуб», - приводит слова Черчесова sportske.jutarnji.hr.

Добавим, что Модрич в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 27 матчей, в которых забил три мяча.