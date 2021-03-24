Кейн - главная цель «Реала» на лето

Мадридский «Реал» планирует подписать форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна вместо нападающего дортмундской «Боруссии» норвежца Эрлинга Холанда и французского бомбардира «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как отмечает «Cadena Ser», в пользу Кейна говорит прежде всего наличие брата в качестве агента, который не будет требовать высоких комиссионных. Кроме того, «Реал» рассчитывает на успешное совершение сделки в связи с возвращением в ряды англичан валлийца Гарета Бэйла.

Добавим, в нынешнем сезоне Кейн провел во всех турнирах 40 матчей за «Тоттенхэм», в которых отличился 27 раз и отдал 16 голевых передач.