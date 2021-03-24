«Рома» и «Ювентус» поборются за подписание Начо

Центральный защитник «Реала» Начо Фернандес входит в сферу интересов двух клубов Серии А.

По информации AS, 31-летнего испанца хотят подписать «Рома» и «Ювентус». Сам футболист планирует продолжить свою карьеру в мадридской команде, однако пока руководство клуба не вступило в переговоры с игроком по новому контракту – действующее соглашение защитника рассчитано до 30 июня 2022 года.

Также в услугах испанского игрока заинтересован «Ливерпуль».

Начо является воспитанником академии «Реала». В составе «сливочных» он провел 220 матчей, забил 11 голов и отдал восемь ассистов. Вместе с командой он стал четырехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также дважды становился чемпионом Испании.

Портал Transfermarkt оценивает Начо в 10 миллионов евро.