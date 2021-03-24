Соучек признан лучшим игроком Чехии в 2020 году

Пресс-служба Федерации футбола Чехии сообщила о том, что центральный полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек стал лучшим игроком страны по итогам 2020 года.

Вторую строчку занял партнер Соучека по команде – правый защитник Владимир Цоуфал. Тройку лучших замкнул хавбек «Герты» Владимир Дарида.

Соучек присоединился к лондонскому клубу в июле 2020 года – сумма его трансфера из «Славии» составила 16,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне он отыграл 32 матча, в которых забил девять голов.

В составе сборной Чехии в 2020 году полузащитник провел пять игр, отличившись одним забитым мячом в ворота сборной Словакии (2:0) в матче Лиги Наций.