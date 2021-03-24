«Интер» может приобрести Иско

Атакующий полузащитник «Реала» Иско может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Sport.es, 28-летнего испанца планирует подписать «Интер». Данная сделка может состояться в летнее трансферное окно в случае, если миланский клуб сможет преодолеть свои финансовые трудности. В этой покупке заинтересован лично главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

Ранее появлялась информация об интересе к испанскому игроку со стороны «Арсенала», «Севильи» и «Ювентуса».

Иско выступает за «Реал» с июля 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, отличившись лишь одним ассистом. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.