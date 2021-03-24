Экс-форвард «Локомотива» Фарфан стал игроком перуанского клуба «Альянса Лима»

Пресс-служба перуанской команды «Альянса Лима» сообщила о подписании контракта с бывшим нападающим «Локомотива» Джефферсоном Фарфаном.

Отмечается, что соглашение 36-летнего игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Фарфан выступал за «Локомотив» с января 2017-го по август 2020 года. В составе железнодорожников он принял участие в 69 матчах, забил 25 голов и отдал 12 ассистов. Вместе с командой футболист стал чемпионом России (2017/2018), обладателем Кубка (2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019).

Ранее перуанский форвард играл за «Шальке», ПСВ и «Аль-Джазиру». За национальную команды он отыграл 94 встречи (27 голов).