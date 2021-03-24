Борис Игнатьев: В игре с Мальтой можно попробовать выпустить Соболева одновременно с Дзюбой

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями по поводу матча национальной команды против Мальты в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Отметим, что игра состоится сегодня, 24 марта, в 22:45 мск. Данная встреча станет первой для подопечных Станислава Черчесова в отборочном цикле к мировому первенству в Катаре.

– Если мотивация и желание добиться результата будет на высоте, то наша команда без проблем должна победить. Я бы отметил, что у нас очень удачный календарь. Мы начинаем с матча против Мальты, где в принципе можно проверить все игровые связи, поэкспериментировать и добиться уверенной победы. И уже на позитиве начать подготовку к сложнейшим играм со Словенией и Словакией. Почему бы и не попробовать выпустить Дзюбу одновременно с Соболевым, – приводит слова Игнатьева «Известия».

После игры с Мальтой сборная России проведет еще два матча в рамках отбора к ЧМ-2022 – 27 марта национальная команда примет Словению в Сочи, а спустя три дня состоится игра со Словакией в Трнаве.