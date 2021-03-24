«Милан» хочет выкупить Томори у «Челси»

Руководство «Милана» планирует продолжить сотрудничество с центральным защитником команды Фикайо Томори, арендованного у «Челси» до конца текущего сезона.

По информации портала Goal, итальянский клуб доволен игрой 23-летнего англичанина, ставшего отличным партнером Симону Кьеру в центре обороны «россонери».

Отмечается, что сумма выкупа футболиста составляет 30 миллионов евро. Красно-черные хотят договориться с английской стороной о снижении стоимости сделки, однако «Челси» не желает делать скидку итальянцам.

В нынешнем сезоне Томори провел за «Милан» 12 матчей. Его команда занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 59 очков.