Мартин Эдегор: Сейчас я счастлив в «Арсенале» – мое будущее в клубе мы обсудим в конце сезона

Атакующий полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, арендованный у «Реала» до конца сезона-2020/21, прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

Напомним, что английская команда планирует выкупить контракт 22-летнего норвежца по окончании арендного соглашения.

– Я уже говорил, что мне необходима стабильность в одном клубе. Пока что мне не удается этого достичь, но для меня это очень важный момент. Сейчас я счастлив в «Арсенале» и получаю удовольствие от игры. В данный момент все мое мнение сосредоточено на удачном завершении сезона, а там посмотрим, – приводит слова Эдегора VG.

В нынешнем сезоне Эдегор отыграл за «Арсенал» 12 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.