Спортивный директор «Беневенто»: Мы хотим воспользоваться опцией о выкупе Гайча

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил о желании клуба выкупить контракт нападающего Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА до конца сезона-2020/21.

– Мы хотим воспользоваться опцией о покупке Гайча. В соглашении есть пункт о покупке игрока за 11 миллионов евро, а также возможном продлении арендного соглашения еще на один сезон, – цитирует Фоджу итальянский журналист Никола Скира на своей странице в Twitter.

Гайч присоединился к «Беневенто» в конце января 2020 года – на его счету два забитых мяча в пяти матчах. Его гол в ворота «Ювентуса» (1:0) стал победным в матче 28-го тура чемпионата Италии.

ЦСКА заплатил за форварда 8,5 миллионов евро в августе прошлого года. В составе красно-синих он провел 18 встреч, забил один гол и отдал один ассист.