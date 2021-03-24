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24 марта 10:20

Армин Гигович: Матч со «Спартаком» очень важен для нас – нам нужны три очка

Игра между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 4 апреля.

Опорный полузащитник «Ростова» Армин Гигович оценил шансы своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком».

Отметим, что встреча между клубами состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону. Начало игры – в 19:00 мск.

– Конечно, это будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков. Что касается «Спартака», то выделю Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой самый высокий, – цитирует Гиговича пресс-служба донского клуба.

В нынешнем сезоне 18-летний швед принял участие в 13 матчах, забив один гол. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 37 очков. В последней встрече чемпионата подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу над «Ротором» со счетом 4:0.

источник: ФК «Ростов»
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