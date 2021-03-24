«Интер» по-прежнему заинтересован в трансфере Де Пауля

Центральный полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль все еще может перейти в «Интер».

По информации Calcio Mercato, главный тренер миланской команды Антонио Конте рассчитывает на то, что руководство «нерадзурри» сможет оформить трансфер 26-летнего аргентинца ближайшим летом за 35 миллионов евро.

Отметим, что черно-синие пытались подписать хавбека в январе, однако сделка сорвалась из-за того, что Кристиан Эриксен остался в команде.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля» и «Реала».

Де Пауль выступает за «Удинезе» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил шесть голов и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.