ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 17:00 Металлург Мг 0 Авангард 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.65
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.33 Х 3.60 П2 2.90
24 марта 11:04

Зидан может возглавить «Ювентус»

Нынешний наставник туринцев Андреа Пирло находится на грани увольнения из клуба.

Руководство «Ювентуса» находится в поисках возможной замены главного тренера Андреа Пирло, который может покинуть команды по окончании текущего сезона.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает кандидатуру наставника «Реала» Зинедина Зидана. Отметим, что контракт 48-летнего француза с командой рассчитано до 30 июня 2022 года.

Помимо Зидана, действующего чемпиона Серии А может вновь возглавить Массимилиано Аллегри.

Французский специалист руководит «Реалом» с марта 2019 года. В нынешнем сезоне его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков после 28 туров.

В своей игровой карьере Зидан выступал за «Ювентус» в период с 1996-го по 2001 год.

источник: La Gazzetta dello Sport
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Тампа" Василевского победила "Даллас" ХудобинаИвица Олич рассказал о своей предстоящей работе в ЦСКАШведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев объявил о вообновлении карьерыАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиАкинфеев публично обратился к ГончаренкоУЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на колено
Хорошая новость перед матчем России с Мальтой: Дзюба — главный спец по карликам
24 марта сборная России проведет стартовый матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (начало игры - в 22:45).
Аня и Саша поспорят за трон Загитовой. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристок
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнире одиночниц.
Схватка Россия — Китай и супершанс для танцоров. Расклад и расписание ЧМ-2021 у дуэтов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнирах спортивных пар и в танцах на льду.
Цель Коляды — бронза, Чен и Ханю — космос. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 - 28 марта). Рассказываем о турнире мужчин-одиночников.
Финита ля комедия. «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
У Александра Кокорина будет новый тренер. Возможно, появится и новый клуб.
«Вряд ли Олич сразу поможет ЦСКА, если он не Гарри Поттер». Сергей Жуков — о любимом клубе
Бессменный лидер группы "Руки Вверх!" и давний болельщик ЦСКА Сергей Жуков не ждет чудес от нового главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Реклама, хобби, указ Путина. В Англии запутались, зачем Абрамович купил «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина», в которой утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию президента России.
54 оттенка «русского футбола». Как сборная России стала чемпионом мира… по смене одежки
После презентации новой гостевой формы, которую российские футболисты будут использовать в матчах Евро, наша сборная побила свой же мировой рекорд по переменам в гардеробе.
О, счастливчик. Шоу Месси помогло жителю Реутова выиграть 4,5 миллиона рублей
Один из клиентов БК "Лига Ставок" сформировал экспресс из восьми событий, который принес ему более 4,5 млн рублей чистой прибыли.
И Месси, и Левандовски, и Мбаппе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика