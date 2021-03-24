Зидан может возглавить «Ювентус»

Руководство «Ювентуса» находится в поисках возможной замены главного тренера Андреа Пирло, который может покинуть команды по окончании текущего сезона.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает кандидатуру наставника «Реала» Зинедина Зидана. Отметим, что контракт 48-летнего француза с командой рассчитано до 30 июня 2022 года.

Помимо Зидана, действующего чемпиона Серии А может вновь возглавить Массимилиано Аллегри.

Французский специалист руководит «Реалом» с марта 2019 года. В нынешнем сезоне его команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков после 28 туров.

В своей игровой карьере Зидан выступал за «Ювентус» в период с 1996-го по 2001 год.