«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Де Хеа на Льориса

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Как сообщает L'Equipe, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует оформить трансфер 34-летнего француза. Таким образом, игрок должен заменить в составе основного вратаря Давида Де Хеа, которым активно интересуется «Пари Сен-Жермен».

Пока неизвестно, собираются ли «шпоры» расставаться со своим футболистом по окончании сезона-2020/21.

Льорис присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2012 года. С тех пор он провел в клубе 363 матча, пропустил 400 голов и 124 раза отстоял «на ноль». Контракт игрока действует до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в девять миллионов евро.