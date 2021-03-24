Гендиректор «Тамбова» подтвердил вызов двух игроков команды в РФС из-за возможного участия в ставках

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила о том, что Российский футбольный союз вызвал двух игроков клуба в связи с их возможным участием в ставках.

Ранее стало известно, что двух игроков тамбовской команды заподозрили в ставках после матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5) в рамках РПЛ.

– В клуб пришло письмо от РФС, они вызвали к себе двух наших игроков. Видимо, у них есть к ним какие-то вопросы, подозревают их в чем-то. Приедут и ответят на них. О причинах мы можем только догадываться и придумывать разные формулировки, – цитирует Коновалову Sport24.

Отметим, что после возобновления чемпионата России «Тамбов» потерпел четыре поражения в четырех встречах. Помимо проигрышей «Краснодару» и «Сочи», подопечные Сергея Первушина уступили «Ротору» (1:3) и «Динамо» (0:2). В данный момент команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.