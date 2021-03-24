Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру РПЛ в марте

Пресс-служба Российской Премьер-лиги назвала пятерых кандидатов, претендующих на звание лучшего тренера чемпионата по итогам марта.

Отмечается, что в списке попали следующие специалисты – Доменико Тедеско («Спартак»), Марко Николич («Локомотив»), Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Черевченко («Химки»).

После возобновления РПЛ было сыграно четыре тура – максимальное количество очков набрал «Локомотив», одержавший четыре победы и поднявшийся на третье место в турнирной таблице. На счету «Химок» десять набранных очков и промежуточная девятая строчка. «Спартак», «Динамо» и «Рубин» набрали по девять очков – красно-белые идут вторыми, бело-голубые – шестыми, а казанцы – восьмыми.

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов телеканала «Матч Премьер».