Два форварда «Спартака» оказались в списке претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Пресс-служба Российской Премьер-лиги объявила имена пятерых футболистов, претендующих на звание лучшего игрока чемпионата по итогам марта.

Отметим, что в список попали сразу два представителя «Спартака» – нападающий Александр Соболев, который забил пять голов и сделал один ассист в четырех встречах, а также форвард Джордан Ларссон, набравший 5 (4+1) очков в трех матчах.

Также на награду претендуют следующие игроки – голкипер «Локомотива» Гилерме (три «сухих» игры из четырех возможных), полузащитник «Зенита» Вендел (два гола и одна передача в четырех матчах), а также нападающий «Рубина» Джордже Деспотович (четыре гола+ассист в четырех матчах).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».