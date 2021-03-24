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24 марта 13:02

Борис Игнатьев: В ЦСКА Гончаренко смог подготовить большое количество молодых игроков

Два дня назад армейский клуб объявил об уходе белорусского специалиста.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

Напомним, что 43-летний специалист покинул московский клуб 22 марта. Он работал в команде с декабря 2016 года. Его место занял экс-форвард армейцев Ивица Олич.

– Гончаренко вместе со своими помощниками проделали хорошую работу. Главным достижением этого тренерского штаба назову подготовку довольно большого количества молодых игроков. Не каждый тренер рискнет так доверять неопытным ребятам. В схожем стиле сейчас работает с «Динамо» Шварц, не стесняющийся доверять молодым игрокам, на которых уже обращают внимание в сборных, – цитирует Игнатьева «МК-Спорт».

Под руководством Гончаренко ЦСКА принял участие в 166 матчах, одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и потерпел 46 поражений.

В нынешнем сезоне красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют четыре очка.

источник: МК-Спорт
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