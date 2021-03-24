Борис Игнатьев: В ЦСКА Гончаренко смог подготовить большое количество молодых игроков

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

Напомним, что 43-летний специалист покинул московский клуб 22 марта. Он работал в команде с декабря 2016 года. Его место занял экс-форвард армейцев Ивица Олич.

– Гончаренко вместе со своими помощниками проделали хорошую работу. Главным достижением этого тренерского штаба назову подготовку довольно большого количества молодых игроков. Не каждый тренер рискнет так доверять неопытным ребятам. В схожем стиле сейчас работает с «Динамо» Шварц, не стесняющийся доверять молодым игрокам, на которых уже обращают внимание в сборных, – цитирует Игнатьева «МК-Спорт».

Под руководством Гончаренко ЦСКА принял участие в 166 матчах, одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и потерпел 46 поражений.

В нынешнем сезоне красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют четыре очка.