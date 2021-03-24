Сергей Первушин - о том, что два игрока «Тамбова» играли на ставках: Это предположения

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал вызов двух футболистов клуба в Российский футбольный союз. По информации СМИ игроки подозреваются в участии в играх на ставках.

«Это предположения. После игры с «Ротором» тоже были обвинения в адрес некоторых футболистов. Объективно — и «Краснодар» сильнее, и «Сочи» тоже. Как я могу поверить? Пацаны приехали играть. Моя задача — слепить команду. Вдруг это выдумка чья-то», — приводит слова Первушина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что после возобновления чемпионата России «Тамбов» потерпел четыре поражения в четырех встречах. В данный момент команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.