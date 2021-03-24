Борис Игнатьев – о назначении Олича: ЦСКА мог бы обратить внимание и на Игнашевича

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

Отметим, что 41-летний хорват официально приступил к своей должности 23 марта. Ранее московскую команду покинул Виктор Гончаренко.

– Чего ждать от Олича? Это надо спросить у армейского руководства, которое выбрало нового главного тренера. Мне сложно судить о замыслах армейцев, но, если они хотели видеть на этом посту своего бывшего игрока, то можно было и на Сергея Игнашевича обратить внимание, который сейчас как раз свободен, – приводит слова Игнатьева «МК-Спорт».

С июля 2017 года Олич занимал должность ассистента главного тренера сборной Хорватии.

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Тренерский дебют Олича в армейском клубе состоится 4 апреля в гостевом матче с «Тамбовом».