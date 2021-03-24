РФС: Мы получили информацию о возможных манипуляциях игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей

В Российском футбольном союзе прокомментировали ситуацию с возможным участием двух футболистов «Тамбова» в играх на ставках.

Ранее сообщалось, что игроков тамбовской команды подозревают в ставках после матчей с «Краснодаром» (0:4) и «Сочи» (0:5) в рамках РПЛ.

– В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков ФК «Тамбов» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведется проверка, – отмечается в сообщении службы коммуникаций РФС.

По неподтвержденным данным, РФС заподозрил в игре на ставках полузащитника Дмитрия Германа и нападающего Александра Еркина.

Отметим, что после возобновления чемпионата России «Тамбов» потерпел четыре поражения в четырех встречах. В данный момент команда Сергея Первушина занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.