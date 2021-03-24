Гендиректор «Сочи» назвал фейком информацию о том, что Гончаренко сменит Федотова

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал сообщения СМИ о том, что в следующем сезоне Виктор Гончаренко может сменить Владимира Федотова на посту главного тренера клуба.

«Гончаренко где только уже ни видят: и в «Краснодаре», и везде уже. Я не хочу даже это комментировать. Такое ощущение, что мы где-то на завалинках сидим, и нам делать больше нечего, кроме как слухи обсуждать. Пишут про возможный уход Федотова? Вот молодцы. Тем, кто дает эти фейки, надо дать клуб поуправлять», - приводит слова Рубашко Sport24.ru.

Добавим, что «Сочи» с 40 очками идет четвертым в Российской премьер-лиге, уступая третьей команде чемпионата, «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям.