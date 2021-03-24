«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Спартак-2» в домашнем матче

Матч 32-го тура Футбольной национальной лиги между «СКА-Хабаровском» и «Спартаком-2» завершился победой дальневосточного клуба со счетом 3:0.

В составе победившей команды голы забили Дмитрий Барков (6-я минута), Кирилл Большаков (30) и Эмерсон (65).

Хабаровчане набрали 47 очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице. «Спартак-2» идет на 15-й строчке, имея в своем активе 36 очков.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях против «Чайки», а столичный клуб примет на своем поле «Текстильщик». Обе встречи пройдут 28 марта.