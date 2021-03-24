Квинси Промес: Федун хочет построить команду, которая снова станет чемпионом

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, вернувшийся в клуб в зимнее трансферное окно, рассказал о своем отношении к председателю совета директоров клуба Леониду Федуну.

«Для меня он остался прежним. Он был счастлив, что я вернулся в «Спартак». Со своей стороны я благодарен ему, что он дал мне шанс вернуться в команду. Он верит в меня, а я верю ему. Он многое делает для «Спартака», и я вижу, что он хочет построить команду, которая снова станет чемпионом», - приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник пришел в «Спартак» из «Аякса», сумма трансфера составила 15 млн евро. За четыре матча в составе московского клуба Промес успел отличиться двумя голами и двумя голевыми передачами.