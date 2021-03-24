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24 марта 14:23
автор: Максим Скороходов

Игнатьев считает, что нельзя было требовать от Гончаренко титулов

По мнению эксперта бывшему тренеру ЦСКА не хватало качественных игроков для завоевания чемпионства.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев, предположил причины увольнения Виктора Гончаренко из ЦСКА.

«Гончаренко не хватало защитников, хороших нападающих, опорных полузащитников, умеющих отбирать мяч, так что требовать от него чемпионских титулов, и не меньше, вряд ли было справедливо. Но, не находясь внутри команды, не зная нюансов рабочего процесса, сложно определить точную причину отставки главного тренера. Например, допустим, произошел конфликт внутри клуба, после которого совместная работа стала невозможной, но сор не хотят выносить из красно-синей избы» - приводит слова Игнатьева «МК-Спорт».

Напомним, что Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, на этом посту его сменил бывший игрок армейцев хорват Ивица Олич.

На данный момент ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в Российской премьер-лиге, уступая идущему вторым «Спартаку» четыре очка.

источник: МК-Спорт
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