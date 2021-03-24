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ЧМ-2022 - Европа 22:45 Словения 0 Хорватия 0 П1 4.80 Х 3.50 П2 1.84
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Мальта 0 Россия 0 П1 20.0 Х 8.60 П2 1.16
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Гибралтар 0 Норвегия 0 П1 53.0 Х 21.0 П2 1.03
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Франция 0 Украина 0 П1 1.29 Х 5.80 П2 13.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Португалия 0 Азербайджан 0 П1 1.05 Х 16.0 П2 46.0
24 марта 15:12
автор: Виктор Шарафудинов

Егор Титов: Думаю, сборной России по силам обыграть Мальту с крупным счетом

Сегодня вечером команда Станислава Черчесова проведет свой первый матч в отборочном турнира чемпионата мира 2022 года.

Бывший капитан московского «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что национальной команде по силам обыграть мальтийцев с крупным счетом на старте отборочной кампании ЧМ-2022.

«Над сказать, на фоне команд примерно своего уровня Мальта выглядела достойно, – цитирует Титова «Чемпионат». – На протяжении семи матчей команда никому не проигрывает. Да, все соперники были слабенькими — Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, но, к примеру, взяли 4 очка в матчах с Латвией. Это неплохо. И такие серии придают команде уверенности, качество соперников не столь важно.

Но понятно, что мы ждем только победы от нашей сборной. Какие тут могут быть варианты. Другой вопрос, с какой разницей Россия сможет победить. Мальта проигрывала в отборе к Евро шведам 0:4, а испанцам всего 0:2. Команда колючая, где-то даже грубая. Но все-таки пока класс сборной России значительно выше.

Думаю, сборной России по силам выиграть 3:0. Давно не играли. Уверен, есть желание реабилитироваться за осенние неудачи. Соболев захочет себя проявить, а он в хорошей форме. Легионерам тоже нужно почувствовать уверенность. Не всегда в основе «Монако» выходит Головин, не говоря уже о Миранчуке в «Аталанте». Крупной победы Россия все-таки добьется. Если бы спрашивали про счет, то, думаю, 3:0».

Матч первого тура европейской квалификации ЧМ-2022 Мальта – Россия состоится сегодня 24 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

В параллельных встречах сыграют также другие команды группы H. Словения примет Хорватию, а Кипр сыграет дома против Словакии.

Прямую путевку в финальную турнир получит только победитель группы. Команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф.

источник: Чемпионат.com
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Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

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