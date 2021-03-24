Блаттер получил новую дисквалификацию и новый штраф в 1 миллион швейцарских франков

Официальный сайт ФИФА сообщил о новых санкциях против бывшего президента Международной ассоциации футбольных федераций Йозефа Блаттера и генерального секретаря Жерома Вальке.

За различные нарушения кодекса этики ФИФА Блаттер и Вальке дисквалифицированы дополнительно еще на 6 лет и 8 месяцев, а также обязаны выплатить штрафы в размере 1 миллиона швейцарских франков.

Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера, еще не сняты, то новое отстранение вступит в силу после истечения срока действия предыдущего, то есть 8 октября 2021 года.

Ну а новая дисквалификация Вальке будет отсчитываться с 8 октября 2025 года.

Напомним, что Блаттер руководил ФИФА с июня 1998 года по октября 2015-го. Он был вынужден покинуть должность президента после того, как прокуратура Швейцарии возбудила против него уголовное дело по двум статьям «преступная халатность» и «хищение».