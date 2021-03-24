Агент Джикии и Миранчуков - о визите в офис «Спартака»: Летом все узнаете

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы братьев Миранчуков, а также Георгия Джикия, признался, что недавно посещал офис «Спартака».

«Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом все узнаете», - цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом году появлялись слухи о переходе Джикии в московский «Локомотив», которые были опровергнуты его агентом.