РФС может проверить еще несколько игроков «Тамбова» по подозрению в незаконных ставках

Российский футбольный союз может проверить еще несколько игроков ФК «Тамбов» по подозрению в совершении незаконных ставок.

Об этом сообщает «Чемпионат», цитируя источник, знакомый с ситуацией:

«Кроме Дмитрия Германа и Александра Еркина РФС может проверить и других игроков «Тамбова».

«Однако финансовая ситуация настолько дикая, что даже разговоры в команде о ставках никем особо не пресекались. Поэтому ставки могли делать не только Герман и Еркин», – вдобавок рассказал анонимный собеседник из ФК «Тамбов».

Напомним, что тамбовская команда занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ, набрав 13 очков. Зимой клуб был близок тому, чтобы сняться с соревнований из-за финансовых проблем.