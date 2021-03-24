Лидер ФНЛ «Крылья Советов» дома обыграли «Нефтехимик», одержав седьмую победу кряду

В 32-м туре первенства ФНЛ «Крылья Советов» дома обыграли «Нефтехимик» с результатом 2:0.

На 10-й минуте счет открыл Никита Чернов, а на 46-й отличился Иван Сергеев. Юрий Горшков сделал две результативные передачи.

Одержав седьмую победу подряд, «Крылья Советов» продолжают лидировать. У самарской команды 73 очка, а у ближайшего преследователя «Нижнего Новгорода» – 66.

«Нефтехимик» идет восьмым, имея 53 очка. Нижнекамская команда потерпела первое поражение с 29 ноября прошлого года. В шести предыдущих турах она одержала шесть побед, один раз сыграв вничью.

28 марта пройдут матчи «Алания» – «Крылья Советов» и «Нефтехимик» – «Волгарь».