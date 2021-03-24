«Нижний Новгород» не смог обыграть «Акрон»

«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Акроном» в гостевом матче 32-го Футбольной национальной лиги со счетом 0:0.

За игру хозяева нанесли семь ударов по воротам из них два в створ, гости - 10 при четырех ударах в створ ворот.

На 89-й минуте матча полузащитник «Акрона» Даур Квеквескири был удален за вторую желтую карточку. Примечательно то, что сам игрок вышел на поле только во втором тайме.

«Нижний Новгород» набрал 66 очко, по итогам тура клуб на третью строчку таблицы может опустить «Оренбург», у которого после 31 матча набрано 64 очка, в рамках 32-тура клубу предстоит выезда к «Балтике». Что же касается 33-го тура, то «Нижний Новгород» примет «Краснодар-2», а «Оренбург» - «Велес».

«Акрон» набрал 32 очка и находится на 18 месте в турнирной таблице. В рамках 33-го тура ФНЛ «Акрону» предстоит выезд к «Чертаново».