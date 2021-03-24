«Томь» Кержакова прервала серию из трех поражений, выиграв в гостях у «Шинника»

В 32-м туре первенства ФНЛ ярославский «Шинник» дома проиграл «Томи» с результатом 2:3.

Все голы были забиты в первой половине первого тайма.

Гости из Томска выходили вперед на третьей и 16-й минутах после голов Ричлорда Эннина и Артема Симоняна, а на 8-й и 19-й равновесие восстановили игроки хозяев Дмитрий Самойлов и Никита Голуб.

На 22-й «Томь» в третий раз вышла вперед после точного удара Никиты Кривцова, а ярославцы в дальнейшем так и не сумели отыграться.

Обе команды находятся в зоне вылета. «Томь» прервала серию их трех поражений, набрала 24 очка и идет 20-й.