«Факел» дома одолел «Иртыш» благодаря дублю Разборова, одержав шестую победу подряд

Матч 32-го тура первенства ФНЛ «Факел» – «Иртыш» завершился со счетом 3:1.

После первого тайма хозяева вели 3:0. Сначала дубль оформил Андрей Разборов, поразив ворота гостей из Омска на 8-й и 35-й минутах, а на 45-й автором гола стал Сергей Брызгалов.

На 77-й один мяч отквитал форвард «Иртыша» Илья Визнович, но большего гости добиться не смогли.

«Факел» с серией из шести побед идет 11-м, одержав 46 очков.

«Иртыш», проиграв пять из шести последних встреч, занимает 17-е место. У омского клуба 33 очка.