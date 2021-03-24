Даниэль Карвальо: Я хочу вернуться в Россию и поработать с юными футболистами ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Даниэль Карвальо сообщил, что однажды хочет вернуться в Москву и передать свой опыт молодым игрокам.

«Я хотел бы работать с детьми. Думаю, что я бы мог им многое рассказать, чему-то научить. Ведь мы все когда-то сделали все, чтобы ЦСКА стал лучшим российским клубом, и хотелось бы вновь помочь клубу стать таковым. Я надеюсь однажды вернуться в Москву и поработать с юными футболистами ЦСКА», - приводит слова Карвальо «Евро-Футбол.Ру».

В составе красно-синих бразильский хавбек становился двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Напомним, что ранее на пост главного тренера ЦСКА был назначен хорватский специалист Ивица Олич.