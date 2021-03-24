Виктор Онопко: Сборной России нельзя недооценивать Мальту

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко выразил мнение о предстоящем матче сборной России с Мальтой в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

«Не стоит говорить, что нас ждет простая игра. Сейчас вообще ничего легко не даётся. Когда наши клубы играли в Европе, нам казалось, что мы всех обыграем. Но, к сожалению, ничего не получилось.

Черчесов и тренерский штаб сборной понимают, что нельзя недооценивать Мальту. Они проходили этот путь в качестве футболистов и все отлично знают», - приводит слова Онопко «Чемпионат».

Команда Станислава Черчесова также сыграет со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).