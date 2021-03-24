Сергей Рыжиков: Иногда желания играть ненамного хватает

«В «Тамбов» прогнало желание играть в футбол, но иногда его ненамного хватает. В этом случае - на семь месяцев. Худяков кормил завтраками. Играем в пятницу - говорит, что в четверг деньги будут, а их нет. И потом то же самое. До сих пор ждем. И это переполнило чашу терпения, я не мог дальше выносить», - приводит слова Рыжикова YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Напомним, после 23-х туров тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками.

Рыжиков провел за команду 20 матчей, в которых пропустил 32 мяча.