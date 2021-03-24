Вячаслав Колосков: Назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА - это серьезный риск

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение о приглашении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

«Решение о смене тренера в ЦСКА нельзя назвать неожиданным, - сказал Колосков. - Потому что Ганчаренко уже пытался уходить и даже уезжал (в Белоруссию). В клубе его все-таки сумели убедить, и он остался. Но, к сожалению, ничего нового после демарша принести не смог - ни в игру команды, ни в результат.

Если же говорить об Оличе, то не буду оригинален - как и большинство специалистов, скажу, что это очень серьезный риск», - приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

Хорват сменил на посту наставника команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко.

Напомним, что Олич выступал за красно-синих в качестве игрока в период 2003-2006 гг.