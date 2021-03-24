Ивица Олич: Братья Березуцкие знают команду лучше, чем я. Для меня это важно

Новый наставник ЦСКА Ивица Олич поделился эмоциями после первой тренировки в московском клубе.

«В ЦСКА играет Игорь Акинфеев, который в моё время был молодым вратарём, а сейчас уже опытный игрок. У него отличная карьера.

Увидел братьев Березуцких, которые не так давно начали тренерскую деятельность. Они знают команду намного лучше, чем я. Это важно для меня, чтобы они сказали свое мнение, чтобы был контакт, можно было получить какую-то информацию», – заявил 41-летний специалист пресс-службе столичного клуба.

Напомним, Олич сменил у руля ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко.

Добавим, что в данный момент команда занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 40 очков.