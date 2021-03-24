Виктор Онопко: Когда ты ставишь на себя – это предательство и футбольное преступление

Бывший защитник «Спартака» и тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о том, что два футболиста «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин могли делать ставки в букмекерских конторах на матчи, в которых принимали участие.

«Когда ты ставишь на себя и выходишь играть с определенными целями – это предательство, – отметил Онопко в интервью для «Чемпионата». – Футбольное преступление. Если тебе не платят зарплату — это не повод делать ставки. Не оправдываю руководство, которое плохо поступило с футболистами. Видел, что одному игроку не могли заплатить 12 тысяч рублей… Это очень плохо.

Твои пацаны бьются за тебя, а ты делаешь ставки… Вся команда бьется, а некоторые игроки преследуют свои цели, им надо сыграть по-другому… Это очень подло по отношению к своим партнерам, с которыми ты сидишь за одним столом и ешь один хлеб. Это то же самое, что ты пойдёшь защищать Родину, а кто-то будет стрелять тебе в спину».