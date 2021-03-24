«Барселону» признали лучшим клубом десятилетия, «Зенит» – на 42-м месте

Питерский «Зенит» вошел в список лучших клубов десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как сообщается на сайте организации, команда с берегов Невы заняла 42-е место. Также в рейтинге оказались «Краснодар», занявший 96-ю позицию и московский ЦСКА, расположившийся на 105-й строчке.

Добавим, что лучшим клубом в период с 2011 по 2021 год стала «Барселона». На второй позиции – мадридский «Реал». Замкнула тройку лучших мюнхенская «Бавария».