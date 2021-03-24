Павел Недвед: Роналду останется в «Ювентусе» до конца контракта

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что Криштиану Роналду не покинет туринский клуб ближайшим летом.

«Роналду нельзя продавать, – заявил Недвед в интервью для DAZN. – У него есть контракт до 30 июня 2022 года, и он останется в «Ювентусе» до его завершения. А что будет после этого, мы увидим в следующем году».

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне 36-летний португалец забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи в 34 матчах.