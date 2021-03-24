Джузеппе Якини: Надеюсь на быстрое восстановление Кокорина, чтобы я смог оценить его способности

Новый наставник «Фиорентины» поделился мнением о российском нападающем Александре Кокорине.

«У меня пока не было возможности пообщаться с Кокориным. Единственное, что я сейчас хочу от него, это быстрого восстановления после повреждения, чтобы я смог оценить его способности.

Сейчас у команда главная задача состоит в том, чтобы подняться в безопасную зону в Серии А», - приводит слова Якини пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне «Фиорентина» после 28 матчей в чемпионате Италии расположилась на 14-й строчке, набрав 29 очков.

Российский форвард пополнил ряды флорентийцев в январе 2021 года.