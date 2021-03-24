Льорис может покинуть «Тоттенхэм» и перейти в «Ниццу»

The Daily Telegraph сообщает о том, что «Ницца» готова приобрести у «Тоттенхэма» голкипера сборной Франции Уго Льориса.

Контракт 34-летнего вратаря с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его нынешнюю трансферную стоимость оценивают в 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что Льорис выступал за «Ниццу» в начале своей профессиональной карьеры с 2005 по 2008 годы, а затем перешел в «Лион».

За «Тоттенхэм» французский голкипер играет с лета 2012-го. В нынешнем сезоне на его счету 38 матчей, 12 из которых были «сухими».