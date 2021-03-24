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ЧМ-2022 - Европа не начался Эстония 0 Чехия 0 П1 25.0 Х 12.0 П2 1.10
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Португалия 0 Азербайджан 0 П1 1.04 Х 19.0 П2 45.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Франция 0 Украина 0 П1 1.29 Х 6.00 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Словения 0 Хорватия 0 П1 4.70 Х 3.60 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Мальта 0 Россия 0 П1 23.0 Х 10.5 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Гибралтар 0 Норвегия 0 П1 60.0 Х 26.0 П2 1.02
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Кипр 0 Словакия 0 П1 4.90 Х 3.50 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Бельгия 0 Уэльс 0 П1 1.33 Х 5.30 П2 10.5
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Финляндия 0 Босния и Герце 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Сербия 0 Ирландия 0 П1 1.73 Х 3.50 П2 5.80
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Латвия 0 Черногория 0 П1 5.70 Х 3.20 П2 1.82
24 марта 20:53
автор: Степан Шереметьев

Игорь Семшов - о матче Россия - Мальта: Нет другого выбора, как играть на победу

Встреча в рамках квалификации чемпионата мира-2022 состоится сегодня, 24 марта в Сочи. Начало игры - в 22:45 (мск).

Российский тренер Игорь Семшов выразил мнение о предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Мальта.

«Мы все время чего-то ждем. Но мы не должны ждать, а должны выходить и добиваться результата, который поможет нам поехать на чемпионат мира.

Все игроки сборной России понимают, что означает надевать футболку национальной команды. Нет другого выбора, как играть на победу», - сказал Семшов в эфире «Матч-ТВ».

Команда Станислава Черчесова также сыграет со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

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