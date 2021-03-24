Игорь Семшов - о матче Россия - Мальта: Нет другого выбора, как играть на победу

Российский тренер Игорь Семшов выразил мнение о предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Мальта.

«Мы все время чего-то ждем. Но мы не должны ждать, а должны выходить и добиваться результата, который поможет нам поехать на чемпионат мира.

Все игроки сборной России понимают, что означает надевать футболку национальной команды. Нет другого выбора, как играть на победу», - сказал Семшов в эфире «Матч-ТВ».

Команда Станислава Черчесова также сыграет со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).