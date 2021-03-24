«Торпедо» разгромило «Чертаново» в первом матче Бородюка

В составе хозяев дублем отметился полузащитник Филипп Дворецков, забивший по мячу в каждом из таймов - на 20-й и 59-й минутах. Третий мяч за минуту до конца основного времени провел Александр Каплиенко.

На 79-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Андрея Алексеева.

Напомним, действиями автозаводцев впервые руководил новый наставник черно-белых Александр Бородюк, возглавивший команду после отставки Сергея Игнашевича.

После этой победы торпедовцы поднялись на пятое место в таблице, набрав 57 очков.

«Чертаново» осталось на 19-й строчке.