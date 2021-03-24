Диего Коста согласился стать игроком «Бенфики»

Диего Коста согласился заключить контракт с лиссабонской «Бенфикой».

El Mundo Deportivo сообщает, что 32-летний нападающий согласовал с португальским клубом условия двухлетнего соглашения и присоединится к новой команде ближайшим летом.

Напомним, что в декабре прошлого года Коста расторг контракт с мадридским «Атлетико», объяснив свое решение личными обстоятельствами. В нынешнем сезоне Диего сыграл в испанской примере семь матчей, забив два мяча.

Стоит отметить, что Коста уже играл в Португалии в начале своей профессиональной карьеры. В 2006 и 2007 годах он выступал за «Пенафиел» и «Брагу».