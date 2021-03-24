ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧМ-2022 - Европа не начался Эстония 0 Чехия 0 П1 25.0 Х 12.0 П2 1.10
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Португалия 0 Азербайджан 0 П1 1.04 Х 19.0 П2 45.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Франция 0 Украина 0 П1 1.29 Х 6.00 П2 12.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Словения 0 Хорватия 0 П1 4.70 Х 3.60 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Мальта 0 Россия 0 П1 23.0 Х 10.5 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Гибралтар 0 Норвегия 0 П1 60.0 Х 26.0 П2 1.02
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Кипр 0 Словакия 0 П1 4.90 Х 3.50 П2 1.83
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Бельгия 0 Уэльс 0 П1 1.33 Х 5.30 П2 10.5
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Финляндия 0 Босния и Герце 0 П1 2.80 Х 3.20 П2 2.75
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Сербия 0 Ирландия 0 П1 1.73 Х 3.50 П2 5.80
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Латвия 0 Черногория 0 П1 5.70 Х 3.20 П2 1.82
24 марта 21:11
автор: Виктор Шарафудинов

Диего Коста согласился стать игроком «Бенфики»

В декабре нападающий сборной Испании расторг контракт с мадридским «Атлетико».

Диего Коста согласился заключить контракт с лиссабонской «Бенфикой».

El Mundo Deportivo сообщает, что 32-летний нападающий согласовал с португальским клубом условия двухлетнего соглашения и присоединится к новой команде ближайшим летом.

Напомним, что в декабре прошлого года Коста расторг контракт с мадридским «Атлетико», объяснив свое решение личными обстоятельствами. В нынешнем сезоне Диего сыграл в испанской примере семь матчей, забив два мяча.

Стоит отметить, что Коста уже играл в Португалии в начале своей профессиональной карьеры. В 2006 и 2007 годах он выступал за «Пенафиел» и «Брагу».

источник: El Mundo Deportivo
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео проката короткой программы Александры Трусовой на ЧМ-2021 в СтокгольмеДаниэль Кормье верит, что Фрэнсис Нганну станет суперзвездой UFCСервис Xbox Live будет переименован в Xbox network"Увольнение" Березуцкого: в ЦСКА сделали заявлениеАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова трижды упала на тренировке в Стокгольме: и вот почему
«Никто не знает, зря или не зря». Слуцкая — о переходе Трусовой к Плющенко
Знаменитая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась с "Плеймейкером" впечатлениями от короткой программы девушек на ЧМ-2021 в Стокгольме.
«База» Чена, надбавки Ханю, четверной сальхов Коляды. Все интриги мужского турнира ЧМ-2021
После короткой программы у женщин переключаем внимание на состязания мужчин, которые вступят в борьбу на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме 25 марта. Нас ждет захватывающее зрелище.
Хорошая новость перед матчем России с Мальтой: Дзюба — главный спец по карликам
24 марта сборная России проведет стартовый матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты (начало игры - в 22:45).
Аня и Саша поспорят за трон Загитовой. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристок
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнире одиночниц.
Схватка Россия — Китай и супершанс для танцоров. Расклад и расписание ЧМ-2021 у дуэтов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнирах спортивных пар и в танцах на льду.
Цель Коляды — бронза, Чен и Ханю — космос. Расклад и расписание ЧМ-2021 у фигуристов
«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 - 28 марта). Рассказываем о турнире мужчин-одиночников.
Финита ля комедия. «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
У Александра Кокорина будет новый тренер. Возможно, появится и новый клуб.
«Вряд ли Олич сразу поможет ЦСКА, если он не Гарри Поттер». Сергей Жуков — о любимом клубе
Бессменный лидер группы "Руки Вверх!" и давний болельщик ЦСКА Сергей Жуков не ждет чудес от нового главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Реклама, хобби, указ Путина. В Англии запутались, зачем Абрамович купил «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина», в которой утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию президента России.
54 оттенка «русского футбола». Как сборная России стала чемпионом мира… по смене одежки
После презентации новой гостевой формы, которую российские футболисты будут использовать в матчах Евро, наша сборная побила свой же мировой рекорд по переменам в гардеробе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Чем интересна Мальта, где Россия сыграет 24 марта с местной сборной

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика