Дзюба, Ионов и Головин сыграют в атаке сборной России в матче против Мальты

Сборные Мальты и России объявили стартовые составы на игру первого тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года.

Обязанности капитана российской сборной исполнит Артем Дзюба.

Главный арбитр встречи – Петер Кьесгард из Дании.

Игра в Та-Кали начнется в 22:45 по московскому времени.

В параллельных сегодня вечером сыграют и другие команды группы H. Словения примет Хорватию, а Кипр встретится дома со Словакией.

Прямую путевку в финальную турнир получит только победитель группы. Команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф.