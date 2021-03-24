Дзюба, Ионов и Головин сыграют в атаке сборной России в матче против Мальты

Сборные Мальты и России объявили стартовые составы на игру первого тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года.
Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус, С.Борг, Дж.Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камензули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.
Запасные: Кальеха-Кремона, Галеа, Корболан, Греч, Нвоко, С.Пизани, П.Мбонг, Пепе, Гамбин, Микаллеф, З.Мускат, Сатариано.
Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев, Кузяев, Ахметов, Фомин, Ионов, Дзюба, Головин.
Запасные: Дюпин, Лунев, Нойштедтер, Мостовой, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Кудряшов, Алексей Миранчук, Жирков, Смольников, Мухин.