Тренер «Рубина» Кузьмин дисквалифицирован на два матча чемпионата России

Помощник главного тренера казанского «Рубина» Олег Кузьмин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам встречи с подмосковными «Химками», сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес данное решение после матча 23-го тура чемпионата России «Рубин» - «Химки».

Было засвидетельствовано, что тренер казанцев Кузьмин оскорбительно высказывался в адрес официальных представителей матча.

Наставник пропустит две ближайших игры казанского клуба - дома с «Сочи» (3 апреля) и на выезде с «Ростовом» (10 апреля).